جبهة العمل نددت بالعقوبات الاميركية على خليل وفنيانوس

استنكرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، “قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس”.

واعتبرت أن “هذا القرار الجائر السافر هو وسام شرف على جبينبهما ولن ينال أبدا من معنوياتهما ولن يؤثر على مدى التصاقهما وتشبثهما بحق لبنان جيشا وشعبا ومقاومة في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب وفي التصدي لكل مؤامراته الداخلية والخارجية، بل سيزيدهما وكل من ستناله العقوبات لاحقا تمسكا وإصرارا وعزيمة وإرادة وقوة بكل الحقوق اللبنانية في البر والبحر والجو وعدم الانصياع للضغوط المفروضة على لبنان وشعبه سواء لجهة ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني الغاشم، أم لجهة الوقوف إلى جانب المقاومة وحقها الطبيعي في الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه ومؤسساته”.

وأشارت إلى أن “الإدارة الأميركية الشريرة، على ما يبدو، ستفرض عقوبات في لبنان والمنطقة على كل من يواجه العدو الصهيوني الغادر ويفضح مخططاته ومؤامراته ويدعم المقاومة وحق لبنان الطبيعي في تحرير بقية أرضه المحتلة وفي الافادة من ثرواته الطبيعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام