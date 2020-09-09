قوى الامن: توقيف مواطن سرق 100 مليون ليرة من منزل في عاليه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 29-8-2020، أقدم مجهول على الدخول الى منزل مواطن في عاليه وسرق مبلغ /100/ مليون ليرة لبنانية، وفر الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها، بحيث تبين أن الفاعل دخل الى المبنى وهو يرتدي عباءة ويضع قفازين في يديه وقبعة على رأسه وكمامة على وجهه.

نتيجة المتابعة توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– م. ا. (مواليد عام 1974، لبناني) وهو أحد أقرباء المدعي ويقيم في المحلة ذاتها.

بتاريخ 3-9-2020 تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة عاليه.

بالتحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بعملية السرقة، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، عاد واعترف أنه هو من أقدم على سرقة المبلغ، وقام بتخبئته في المحل الذي يملكه، وبرمي الثياب التي استخدمها في العملية.

جرى ضبط المبلغ المسروق وسلم الى صاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام