المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية في كامل البلاد حتى العاشر من الشهر المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 15:26

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية في كامل البلاد حتى العاشر من الشهر المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا (سبوتنيك)

منذ 22 mins 9 September، 2020
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