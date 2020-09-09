الرئيس روحاني: امريكا لن تتمكن من تحقيق اهدافها في ايران

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الشعب الايراني يسير على سكة التنمية ولن يتراجع عن اهدافه الوطنية واستقلاله وعزته”، مؤكداً أن “الأعداء فشلوا واميركا فقدت ماء وجهها ولن تتمكن من تحقيق مآربها واهدافها في ايران”. واضاف روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، “كانت حسابات الولايات المتحدة تستند منذ عام 2018 حتى اليوم إلى فكرة أنها ستركع الشعب الإيراني العظيم بفرض الضغوط الاقتصادية والحظر الجائر، لكن مر ذلك العام وما بعده ونحن الآن في اواسط العام الثالث.. وقد صمد الشعب الإيراني أمام كل الضغوط”.

وتابع الرئيس الايراني “بطبيعة الحال لقد تسبب الامريكيون في حدوث مشاكل لنا، لكنهم لم ولن يحققوا اهدافهم، لقد فقدوا ماء وجههم في مجلس الامن الدولي وعلى المستوى العالمي وحتى الداخلي أمام شعبهم”. ودعا روحاني الولايات المتحدة إلى أن “تعرب عن ندمها وأن تعود الى المسار الصحيح لان هذا الطريق الذي تسلكه في المواجهة مع ايران، مغلق وستواجه فيه عقبات كبيرة، مشيرا الى ان لا سبيل امامها سوى العودة”.

وقال الرئيس الايراني “في الأشهر السبعة الماضية، واجهنا كورونا والحظر الاقتصادي، ومنذ 21 آذار/مارس 2020 أغلقت أبواب التصدير والاستيراد في وجهنا بالكامل. ولكن منذ 21 حزيران/يونيو حتى 21 آب/اغسطس نحن نسير على طريق النمو الاقتصادي على الرغم من أن الظروف الآن لم تعد كما كانت عليه في السابق”، مضيفاً أنه “في الأشهر الأولى من العام الايراني (بدأ في 21 مارس 2020) واجهنا مشاكل في النمو الاقتصادي بسبب تشديد الحظر وازمة كورونا لكن في الاشهر الثلاثة الاخيرة شاهدنا تناميا في القطاع الاقتصادي والصناعي والزراعي والخدمات وغيرها”.

وأشار الى أن الحكومة الايرانية تمكنت من دعم الوحدات الانتاجية المتضررة ومنح قروض للمستأجرين وتحرير سهم ” عدالت” وتمليكه للمواطنين ، معلنا عن افتتاح مشاريع تعاونية، توفر بدورها 26 الف فرصة عمل جديدة، موضحا ان قيمة المشاريع التعاونية المدشنة تبلغ 180 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).

المصدر: ارنا