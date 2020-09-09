الجيش اللبناني: خروقات جوية معادية وتمارين تدريبية وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 8/9/2020 اعتبارا من الساعة 4.15 ولغاية الساعة 20.55 تم تسجيل 11 خرقا جويا معاديا، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

من جهة ثانية، اعلنت المديرية في بيان انه “بتاريخ 9/9/2020 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: رميش، طيرحرفا والبستان”.

واشارت في بيان ثان الى ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 10.9 و11 /9/ 2020 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت في صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

واصدرت بيانا ثالثا افادت خلاله ان “وحدة من الجيش تقوم اعتبارا من 31/8/2020 ولغاية 18/9/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في منطقتي رأس مسقا وسقي أبو علي – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

كما اعلنت في بيان آخر “انه اعتبارا من 30/8/2020 ولغاية 10/9/2020 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقول رماية: وطى الجوز، العاقورة وعيون السيمان، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان خامس افادت ان “وحدة من الجيش، ستقوم اعتبارا من 22/7/2020 ولغاية 30 /9/2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام