شكري: تركيا سهلت مرور عشرات الآلاف من “الإرهابيين والمرتزقة” إلى سوريا ونقلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 9 2020 - 13:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة في 16 أيلول لدرس 3 اقتراحات قوانين
اقتراحات القوانين: صرف 10 ألاف دولار للطلاب في الخارج إعمار المناطق المتضررة من انفجار المرفأ وتجميد بيع العقارات هناك
إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي تقوم به شركة Alvarez&Marsal
المرحلة الأولى من التدقيق تتضمن قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها Alvarez للوزير وزني خلال 24 ساعة
نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: أعمال تزفيت طريق ضهر البيدر تبدأ قريبا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ضربنا أهداف حساسة في مطار أبها السعودي بدفعة من طائرات صماد 3 وحققنا اصابات دقيقة
العميد يحيى سريع: قواتنا تواصل عملياتها باتجاه مطار أبها السعودي وكلما استمر العدوان والحصار استمرت عملياتنا وتوسعت
وزير الخارجية الفلسطيني أمام اجتماع الجامعة العربية: نرفض خطوة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ونأمل رفضكم لها
مصادر عراقية: عبوة ناسفة استهدفت رتلاً امريكياً على الطريق السريع بين الديوانية وبابل
مسؤول كبير في واشنطن: الرئيس ترامب سيعلن قريباً عن سحب المزيد من القوات من العراق وافغانستان
توصل وفديّ حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر إلى اتفاق على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة بعد مفاوضاتهما في المغرب
الجيش الأيراني: انطلاق المراحل الرئيسية لمناورات "ذو الفقار" المشتركة غدا في المياه الجنوبية لمدة 3 أيام
قائد أركان الجيش الإيراني حبيب الله سياري: العدو سيواجه ساحة معركة واسعة في حال ارتكابه أي خطأ استراتيجي تجاه إيران
الخارجية الروسية: روسيا تندد بحملة تضليل في قضية نافالني وهي تهدف لفرض عقوبات عليها
استطلاع للرأي: بايدن يتقدم بفارق كبير على خصمه ترامب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية
إصابة نائب الرئيس الأفغاني بجروح طفيفة في انفجار استهدفه في كابول
حركة طالبان تنفي مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني
شركة أسترازينكا وجامعة أوكسفورد أوقفتا تطوير لقاح ضد كورونا للإشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين
الرئيس الفنزويلي: الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيكv" المضاد لكورونا ستصل إلى بلدنا خلال شهر أيلول الحالي
الوكالة الفرنسية: أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية
مواصلة عملية إنقاذ واسعة النطاق في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث اندلعت عدة حرائق
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الشرطة في هونغ كونغ تقبض على نحو 300 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لتأجيل الإنتخابات في البلاد
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
شكري: تركيا سهلت مرور عشرات الآلاف من “الإرهابيين والمرتزقة” إلى سوريا ونقلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا (سبوتنيك)
منذ 50 mins
9 September، 2020
تركيا
سامح شكري
سوريا
ليبيا
مصر
التعليقات
ذات صلة
مصر تدعو لموقف عربي حازم لردع التدخلات التركية في الدول العربية
وزير الخارجية المصري: مصر تدعو إلى سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي (سبوتنيك)
سانا: انضمام طائرة إيرانية تحمل نحو 40 طناً من المياه إلى حوامات الجيش العربي السوري للمشاركة في إخماد الحرائق الكبيرة في المناطق الجبلية الوعرة بريف حماه الغربي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}