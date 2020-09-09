شكري: تركيا سهلت مرور عشرات الآلاف من “الإرهابيين والمرتزقة” إلى سوريا ونقلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2020 - 13:54

شكري: تركيا سهلت مرور عشرات الآلاف من “الإرهابيين والمرتزقة” إلى سوريا ونقلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا (سبوتنيك)

منذ 50 mins 9 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة