وزير الخارجية المصري: مصر تدعو إلى سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 13:54

وزير الخارجية المصري: مصر تدعو إلى سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي (سبوتنيك)

منذ 52 mins 9 September، 2020
أخبار موقع المنار

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