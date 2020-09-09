سانا: انضمام طائرة إيرانية تحمل نحو 40 طناً من المياه إلى حوامات الجيش العربي السوري للمشاركة في إخماد الحرائق الكبيرة في المناطق الجبلية الوعرة بريف حماه الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 12:22

سانا: انضمام طائرة إيرانية تحمل نحو 40 طناً من المياه إلى حوامات الجيش العربي السوري للمشاركة في إخماد الحرائق الكبيرة في المناطق الجبلية الوعرة بريف حماه الغربي

منذ 13 mins 9 September، 2020
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