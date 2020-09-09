إخبار ضد بلدية بيروت بجرم هدر المال العام

تقدم المحامون علي عباس، واصف الحركة، هاني الأحمدية، جاد طعمة وحسن بزي بإخبار أمام النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم سجل برقم4621/2020 تاريخ اليوم 9 أيلول الجاري في موضوع صرف ملايين الدولارات الأميركية من قبل بلدية بيروت بشكل غير قانوني ومريب في عهد المحافظ السابق القاضي زياد شبيب ، وذلك على خلفية نقل نفايات مدينة بيروت الى مطمر برج حمود عن فترة ما بعد إقفال المطمر وانتهاء العقد بين بلدية بيروت وبلدية برج حمود، وإصدار وتوقيع مستندات ومحاضر تسليم وقوائم بكميات وهمية.

وطلب مقدمو الإخبار فتح تحقيق ومحاسبة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين بجرائم الإختلاس للمال العام وصولاً الى التزوير والإهمال والإخلال بالواجبات الوظيفية .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام