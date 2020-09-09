خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية: 6 إصابات جديدة و23 حالة شفاء

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، توزعت بين بلدتي بيت الفقس 5 إصابات ونمرين إصابة واحدة، وهي حالات جاءت نتيجة فحوص أجريت يوم الإثنين الماضي لمخالطي مصابين في البلدتين، كما كشفت النتائج وجود 8 حالات في المنطقة الرمادية وسيعاد فحصها مجددا للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

وأكدت الخلية شفاء 23 حالة من الفيروس ليصبح عدد حالات الشفاء 75 حالة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر المنزلي للمصابين وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لهم والتي جاءت سلبية، وشددت “على ضرورة إلتزام المواطنين التدابير الوقائية والصحية اللازمة، والتباعد الإجتماعي، ووضع الكمامة، منعا لانتشار الوباء بين أبناء المنطقة الواحدة، والتقيد بالحجر المنزلي للمصابين”، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام