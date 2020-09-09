الطقس غدا الخميس غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وبقاء ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.

– الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وبقاء ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 34 درجة، في الداخل من 21 الى 41 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية