الصحة التونسية: تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في #تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 10:50
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الصحة اللبنانية: تسجيل 7 وفيات و498 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في لقاء خاص مع المنار: معركتنا ستظل مع الصهاينة مستندين على محور المقاومة
هنية للمنار: لم يكن للامارات مبررات للذهاب باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني وهذا الاتفاق جاء لخدمة ترامب ونتانياهو
هنية للمنار: نعمل على خطة وطنية ترتكز إلى تعزيز المقاومة الشعبية وتفعيل منظمة التحرير وإنهاء الانقسام بين غزة والضفة
هنية للمنار: نحن ننتمي إلى تيار المقاومة العريض في المنطقة من أجل المحافظة على ثوابت الأمة في فلسطين
هنية للمنار: أقمنا نحن كحركة حماس في سوريا 10 سنوات ووجدنا منها رئاسة وحكومة وشعباً كل الدعم
هنية للمنار: اجتماع الامناء العامين جاء كنتاج لحوار معمق مع حركة فتح وهو شكل قاعدة اساسية لانطلاقة جيدة باتجاه الوحدة
وزارة الخزانة الاميركية تضع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على ما تسمى قائمة الارهاب
مسؤول اميركي: الرئيس ترامب يستضيف منتصف الشهر الجاري توقيع الاتفاق بين "اسرائيل" والامارات
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ضربنا أهداف حساسة في مطار أبها السعودي بدفعة من طائرات صماد 3 وحققنا اصابات دقيقة
العميد يحي سريع: قواتنا تواصل عملياتها باتجاه مطار أبها السعودي وكلما استمر العدوان والحصار استمرت عملياتنا وتوسعت
مصادر عراقية: عبوة ناسفة استهدفت رتلاً امريكياً على الطريق السريع بين الديوانية وبابل
انفجار انتحاري في كابول يستهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح
مسؤول كبير في واشنطن: الرئيس ترامب سيعلن قريباً عن سحب المزيد من القوات من العراق وافغانستان
توصل وفديّ حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر إلى اتفاق على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة بعد مفاوضاتهما في المغرب
الوكالة الفرنسية: أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الشرطة في هونغ كونغ تقبض على نحو 300 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لتأجيل الإنتخابات في البلاد
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الصحة التونسية: تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في #تونس
منذ 41 mins
9 September، 2020
الصحة التونسية
تونس
كورونا في تونس
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