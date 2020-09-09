نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 10 حالات إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 09:18

نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 10 حالات إيجابية

منذ 44 mins 9 September، 2020
مطار بيروت
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 6/9/2020، بالإضافة إلى نتائج فحوص لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 7/9/2020 والدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات وصلت في 8/9/2020، وأظهرت النتائج وجود عشر 10 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 6/9/2020 كالتالي:

–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 7/9/2020 كالتالي:

–  رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
–  رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
–  رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
–  رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
–  رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)
–  رحلة أضنا : شركة Pegasus وقم 6700 (جميعها سلبية)
–  رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
–  رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
–  رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
–  رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (ثلاث حالات إيجابية)
–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
–  رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
–  رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
–  رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
–  رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)
–  رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
–  رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
–  رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)
–  رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
–  رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
–  رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
–  رحلة أبوجا : شركة MEA رقم 568 (جميعها سلبية)
–  رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
–  رحلة باريس : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)
–  رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 8/9/2020 كالتالي:

–  رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
–  رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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