عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 ايلول2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 07:46

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 ايلول2020

منذ 5 mins 9 September، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 ايلول2020.

العناوين

*  الأخبار :

–  حرب واشنطن على حلفاء المقاومة عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس

–  الجيش «ينسّق» فقط! .. جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات

*  البناء :

–   حردان لـ«الميادين : مع حكومة كفاءات بخلفيّة سياسيّة … الحياد لا يناسب لبنان… ولا للامركزيّة

–  أديب يلتقي عون وخريطة الطريق تنتهي بمسودة الاثنين المقبل تُحسَم خلال 48 ساعة

–  عقوبات أميركيّة على خليل وفنيانوس بداعي العلاقة بحزب الله… تصيب المبادرة الفرنسيّة

*  الديار :

–  محاولات للتشويش على المبادرة الفرنسية عبر تخريب ‏الأمن وزرع الفوضى

–  رغبة دولية وعربية بتغيير جذري في النظام…

–  عقوبات ‏اميركية على الوزيرين خليل وفنيانوس

*  اللواء :

–  عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات ‏فرنسية لاستعجال التأليف

–   ‎باسيل ينتقد تأخير التشريع..

–  تحقيقات المرفأ: استدعاء نجار وقادة الأجهزة‎ ‎

*  الجمهورية :

–  عقوبات أميركية تحت جنح التأليف.. ‏

–  الحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من ‏‏24‏

*  النهار :

–  الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة ‏الفرنسية

الاسرار

*  البناء

قال‎ ‎مصدر‎ ‎أمني‎ ‎رفيع‎ ‎إن‎ ‎العقوبات‎ ‎الأميركيّة‎ ‎على‎ ‎الوزيرين‎ ‎السابقين‎ ‎علي‎ ‎حسن‎ ‎خليل‎ ‎ويوسف‎ ‎فنيانوس‎ ‎تشير‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎الموضوع‎ ‎الحاسم‎ ‎في‎ ‎العقوبات‎ ‎ليس‎ ‎الفساد‎ ‎بدليل‎ ‎حصرها‎ ‎بحليفين‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎،  ‎وفي‎ ‎هذا‎ ‎الملف‎ ‎أيضاً‎ ‎تبتعد‎ ‎العقوبات‎ ‎عن‎ ‎خطر‎ ‎تفجير‎ ‎التسوية‎ ‎الفرنسية،‎ ‎ولكنها‎ ‎تؤكد‎ ‎الجديّة‎ ‎بسبب‎ ‎موقع‎ ‎الوزيرين‎.‎

توقعت‎ ‎مصادر‎ ‎فلسطينية‎ ‎تكثيف‎ ‎مسعى‎ ‎المصالحة‎ ‎بين‎ ‎حركة‎ ‎حماس‎ ‎والقيادة‎ ‎السورية‎ ‎وتولي‎ ‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎ ‎مباشرة‎ ‎قيادة‎ ‎المهمة‎ ‎بسبب‎ ‎التعقيدات‎ ‎الشائكة‎ ‎التي‎ ‎رافقت‎ ‎تاريخ‎ ‎هذه‎ ‎العلاقة‎ ‎خلال‎ ‎الحرب‎ ‎على‎ ‎سورية‎. ‎وقالت‎ ‎المصادر‎ ‎إنها‎ ‎تتوقع‎ ‎نتائج‎ ‎قريبة‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎الصعيد‎.‎

*  الأنباء

–  في ظاهرة غير مسبوقة، لم يرشح بعد أي اسم من فريق مسؤول مكلّف بمهمة وطنية، أو من حلقة الشخصيات المقربة ‏منه على الأقل‎.‎

–  تيار سياسي وازن لن يكون بمنأى عن العقوبات الأميركية كما يبدو ورسائل سبق ووصلته بعد استبعاده من جدول ‏زيارات مسؤول رفيع
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*  اللواء

–  تحدثت مصادر عن ثابتين لدى الرئيس المكلف: عدم التراجع والإكثار من الكتمان‎!‎

–  اعتبرت مصادر سياسية ان الهدف من وراء التشكيلات التي تطرح هو الترويج ورصد ردود الفعل‎.‎

–  طلائع عودة الخليوي الى الدولة، تباطؤ في خدمة الانترنت، وانقطاع عن عدد من المناطق‎!‎

*  النهار‎

ـ  اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زيارة القيادي في “حماس” إسماعيل هنية، وتركّزت التساؤلات حول ‏لقائه زعيما سياسيا مقرّبا من السلطة الفلسطينية ومحور عربي مناهض لـ “حماس” ولـ “حزب الله” وإيران‎.

ـ  يتدخل سياسيون وأحزاب ونواب في محاولات لتأمين مقاعد دراسية في المدارس الرسمية لتلامذة في مناطقهم ‏الانتخابية دون جدوى، خلافاً لما كان يحصل في السابق من تلبية لمطالبهم، ومردّ ذلك التحولات التي حصلت بعد 17 ‏تشرين‎.

ـ  يجهد رئيس جديد لاحدى الجامعات الخاصة على استعادة كل الفروع المناطقية المؤجرة من افراد ويلاقي مقاومة ‏صعبة نظرا لوفرة الارباح التي يجنيها هؤلاء‎.‎

*  الجمهورية‎

ـ  يردد أحد مستشاري مسؤول رسمي خلال إتصالاته مع سياسيين بلهجة لا تخلو من الإعتذار: “سترو ما شفتو منا‎”.

ـ  شنّ الجيش الالكتروني لأحد الأحزاب هجوما عنيفا على فاعلية سياسية انتقدت رئيس الحزب ودوره داخل السلطة في ‏حين تجاهل الهجوم عدداً من التيارات التي انتقدته بصورة قاسية‎.

ـ  قالت مصادر إقتصادية إن هناك توافقا ضمنيا على استثناء الأدوية من قرار رفع الدعم في المرحلة المقبلة تحاشيا ‏لأزمات معقدة لا يمكن تحمل عواقبها

المصدر: صحف

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