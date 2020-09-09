ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 ايلول2020.
العناوين
* الأخبار :
– حرب واشنطن على حلفاء المقاومة عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس
– الجيش «ينسّق» فقط! .. جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات
* البناء :
– حردان لـ«الميادين : مع حكومة كفاءات بخلفيّة سياسيّة … الحياد لا يناسب لبنان… ولا للامركزيّة
– أديب يلتقي عون وخريطة الطريق تنتهي بمسودة الاثنين المقبل تُحسَم خلال 48 ساعة
– عقوبات أميركيّة على خليل وفنيانوس بداعي العلاقة بحزب الله… تصيب المبادرة الفرنسيّة
* الديار :
– محاولات للتشويش على المبادرة الفرنسية عبر تخريب الأمن وزرع الفوضى
– رغبة دولية وعربية بتغيير جذري في النظام…
– عقوبات اميركية على الوزيرين خليل وفنيانوس
* اللواء :
– عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف
– باسيل ينتقد تأخير التشريع..
– تحقيقات المرفأ: استدعاء نجار وقادة الأجهزة
* الجمهورية :
– عقوبات أميركية تحت جنح التأليف..
– الحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من 24
* النهار :
– الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
الاسرار
* البناء
قال مصدر أمني رفيع إن العقوبات الأميركيّة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تشير إلى أن الموضوع الحاسم في العقوبات ليس الفساد بدليل حصرها بحليفين لحزب الله، وفي هذا الملف أيضاً تبتعد العقوبات عن خطر تفجير التسوية الفرنسية، ولكنها تؤكد الجديّة بسبب موقع الوزيرين.
توقعت مصادر فلسطينية تكثيف مسعى المصالحة بين حركة حماس والقيادة السورية وتولي الأمين العام لحزب الله مباشرة قيادة المهمة بسبب التعقيدات الشائكة التي رافقت تاريخ هذه العلاقة خلال الحرب على سورية. وقالت المصادر إنها تتوقع نتائج قريبة على هذا الصعيد.
* الأنباء
– في ظاهرة غير مسبوقة، لم يرشح بعد أي اسم من فريق مسؤول مكلّف بمهمة وطنية، أو من حلقة الشخصيات المقربة منه على الأقل.
– تيار سياسي وازن لن يكون بمنأى عن العقوبات الأميركية كما يبدو ورسائل سبق ووصلته بعد استبعاده من جدول زيارات مسؤول رفيع
* اللواء
– تحدثت مصادر عن ثابتين لدى الرئيس المكلف: عدم التراجع والإكثار من الكتمان!
– اعتبرت مصادر سياسية ان الهدف من وراء التشكيلات التي تطرح هو الترويج ورصد ردود الفعل.
– طلائع عودة الخليوي الى الدولة، تباطؤ في خدمة الانترنت، وانقطاع عن عدد من المناطق!
* النهار
ـ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زيارة القيادي في “حماس” إسماعيل هنية، وتركّزت التساؤلات حول لقائه زعيما سياسيا مقرّبا من السلطة الفلسطينية ومحور عربي مناهض لـ “حماس” ولـ “حزب الله” وإيران.
ـ يتدخل سياسيون وأحزاب ونواب في محاولات لتأمين مقاعد دراسية في المدارس الرسمية لتلامذة في مناطقهم الانتخابية دون جدوى، خلافاً لما كان يحصل في السابق من تلبية لمطالبهم، ومردّ ذلك التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين.
ـ يجهد رئيس جديد لاحدى الجامعات الخاصة على استعادة كل الفروع المناطقية المؤجرة من افراد ويلاقي مقاومة صعبة نظرا لوفرة الارباح التي يجنيها هؤلاء.
* الجمهورية
ـ يردد أحد مستشاري مسؤول رسمي خلال إتصالاته مع سياسيين بلهجة لا تخلو من الإعتذار: “سترو ما شفتو منا”.
ـ شنّ الجيش الالكتروني لأحد الأحزاب هجوما عنيفا على فاعلية سياسية انتقدت رئيس الحزب ودوره داخل السلطة في حين تجاهل الهجوم عدداً من التيارات التي انتقدته بصورة قاسية.
ـ قالت مصادر إقتصادية إن هناك توافقا ضمنيا على استثناء الأدوية من قرار رفع الدعم في المرحلة المقبلة تحاشيا لأزمات معقدة لا يمكن تحمل عواقبها
المصدر: صحف