شركة صينية تنشيء مزرعة ضخمة فوق مقرها…

تؤثر المساحات الخضراء بشكل إيجابي على صحة الإنسان وسلامته، لعدة أسباب أبرزها أنها توفر فرصا لممارسة النشاط البدني وتساهم في خفض الإجهاد النفسي.

ويقول موقع الأمم المتحدة، إن عدد من الدراسات الوبائية أثبتت أن المحافظة على المساحات الخضراء في المناطق الحضرية يحقق آثارا صحية إيجابية متنوعة.

ولفت الموقع إلى أن النباتات والأشجار في المساحات الخضراء تساهم في تحسين الصحة العقلية وخفض الاكتئاب، وتحسين نتائج الحمل وخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عنها، كما تساهم في الحد من السمنة وداء السكري.

ويضاف إلى ذلك أن المساحات الخضراء تساهم في تخفيف ملوثات المناخ على المدى القصيرة إضافة إلى دورها في الحد من ارتفاع حرارة الجو.

وتسعى العديد من المدن الجديدة إلى توفير مساحات خضراء كافية لسكانها، بينما تحاول المدن العريقة أن تجد حلول بديلة لتحقيق ذات الهدف، بعضها يتم بزراعة أسطح المباني بالنباتات.

وتظهر صور نشرتها شبكة تلفزيون الصين الدولية، كيف استطاعت إحدى الشركات الصينية أن تحول سطح مقرها إلى مزرعة ضخمة، يتم فيها زراعة أنواع مختلفة من النباتات.

وتقول الشبكة إن تلك الشركة تجعل موظفيها يساهمون في موسم جصاد النباتات خلال مهرجان كبير يكون له مردود نفسي إيجابي على آدائهم في العمل.

المصدر: سبوتنيك