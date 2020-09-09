“بارتفاع هو الثالث عالميا”… تركيا تعلن عن موعد انتهاء السد الأكبر في البلاد…

أعلنت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الثلاثاء، عن موعد انتهاء السد التركي “يوسف إيلي”، الذي يعتبر ثالث أكبر سد في العالم من حيث الارتفاع، وأكبر سدود تركيا.

وبحسب المديرية العامة لشؤون المياه في تركيا، فإن السد الممول بالكامل من موارد محلية تركية، وبأيدي مهندسين أتراك، سينتج سنويا طاقة كهربائية تقدر بنحو مليار و888 مليون كيلو واط ساعة.

ونوهت المديرية إلى أن هذا السد سيزيد الإنتاج بمعدل 10% بالنسبة للسدود الأخرى في حوض النهر.

وبحسب “الأناضول”، فإنه من المقرر أن تكتمل عمليات تشييد السد بحلول الرابع من أبريل / نيسان من عام 2021.

وستبلغ قدرة السد الاستيعابية نحو 2 مليار و130 مليون متر مكعب من المياه، وسيرفد الميزانية 1.5 مليار ليرة تركية عند تشييده.

المصدر: سبوتنيك