تجمع علماء جبل عامل دان الاساءة الى النبي محمد (ص): هو استهداف لإثارة الفتن

دان تجمع علماء جبل عامل، في بيان، “الإساءة التي صدرت عن الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو بحق الرسول الأكرم محمد الذي يمثل الرأفة والرحمة والمحبة، والذي لم يفرق بين أتباع الأديان السماوية، بل احتضن جميع المؤمنين تحت عباءة الانسانية والرحمة”.

ورأى التجمع أن هذا الاستهداف هو “استهداف مغرض لإثارة الفتن وتقليب ضعاف النفوس على أتباع الديانات الأخرى”.

واكد أن هذه “الصحيفة ليست على مستوى مقبول من المهنية، وأن ليس لها تمثيل دولي ولا حتى مجتمعي داخل فرنسا، لافتا الى “رفع صوت الشجب عاليا كي لا تتحول هذه الممارسات المشينة الى عادة ينتهجها السفهاء”.

واعتبر التجمع أن “تبرير هذا الفعل المشين تحت مسمى الحرية هو محض جهل، لأن هناك فرقا شاسعا بين حرية التعبير وانتهاك الحرمات والتعرض لمشاعر المؤمنين”.

ودعا “جميع العقلاء والشرفاء في هذا العالم الى إدانة هذا الفعل ومواجهته بالطرق القانونية المشروعة، وتقويض أية محاولات لبث الفتنة بين الناس على مختلف الصعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام