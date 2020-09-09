قد يفقدك حاسة الشم… تحذير من الاستخدام المفرط لبخاخ الأنف

حذر الدكتور سليمان العامودي، أستاذ مساعد في جامعة جدة ورئيس قسم جراحات الأنف والأذن في مستشفى سليمان فقيه، من الاستخدام المفرط لبخاخ “الأتروفين” لمدة تزيد عن خمسة أيام.

وقال العامودي في مقطع مصور، إن بخاج “الأتروفين ممتاز، لكن استخدامه بشكل مفرط له مخاطر كثيرة.

وأكد العامودي، أن الاستخدام المفرط لبخاج “الأتروفين” تسبب في انعدام حاسة الشم لأحد مرضاه، وانسداد مزمن في الأنف لمريض آخر سيحتاج إلى تدخل جراحي.

وأتم العامودي “الاستخدام بشكل مزمن خطر ومضر جدا، ومن يجد مشكله عليه مراجعه طبيبه”.

“أوتريفين” هو على علاج فعال لاحتقان الأنف والرشح والزكام، حيث يعمل على تقلص وانقباض الأوعية الدموية في منطقة الأنف والجيوب الأنفية مما يساعد في تخفيف تهيج الجيوب الأنفية والاحتقان الناجم عن نزلات البرد.

المصدر: سبوتنيك