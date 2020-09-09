أسرة سعودية تعيش مع 6 ذئاب…

من بين الحيوانات الأليفة، يفضل الشاب السعودي رائد العريمة، أن يرعى مجموعة الذئاب وسط أفراد أسرته وداخل منزله بمدينة الفوارة بالقصيم، حتى أصبح يعتبرها جزءًا من العائلة.

العريمة، متزوج ولديه طفلتان يقول إن هذا الحب امتد أيضًا لطفلتيه؛ حيث تحتضنهما بحنان وحب، موضحًا أن عدد من الذئاب تعيش معه في المنزل وبمجرد أن تكبر يقوم بوضعها في أحد الأقفاص الخاصة.

ويتمنى الشاب إصدار ترخيص لإنشاء مزرعة كبيرة لهذه المخلوقات الجميلة على حد وصفه، ويقول إن زوجته لم تعارض وجود الذئاب بالمنزل ومن بعد ذلك تعود الجميع عليها وتعودت عليهم.

وأضاف رائد العريمة أن لديه ستة ذئاب، وأنه يأمل في زيادة هذا العدد، قائلًا: “إنهم يستهلكون يوميًّا تسعة كيلوات من اللحم النيئ؛ حيث يأكل كل ذئب منها كيلو ونصف الكيلو”.

المصدر: سبوتنيك