أبو شرف زار نقابة المحررين: مقبلون على كارثة صحية جراء الهجرة المتمادية للأطباء والممرضين

زار نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف نقابة محرري الصحافة، واجتمع الى النقيب جوزف القصيفي، وجرى بحث الوضع العام في البلاد، والعلاقات بين نقابات المهن الحرة، وضرورة تفعيل دورها في هذه الاحوال الصعبة التي تمر فيها جميع القطاعات المهنية.

وعرض النقيب ابو شرف بحسب بيان النقابة، “واقع القطاع الصحي اليوم وخصوصا الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي”. وقال: “اننا مقبلون على كارثة صحية جراء الهجرة المتمادية للأطباء والممرضين والممرضات، وتعثر المستشفيات المهدمة كليا وجزئيا عن ترميم مبانيها واستئناف دورة العمل فيها على نحو طبيعي وبأسرع وقت ممكن” .

اضاف: “ان لبنان ليس في حاجة الى مستشفيات ميدانية لاننا لسنا في حالة حرب قائمة ودائمة. ولا طواقم طبية وتمريضية من الخارج مع شكرنا الكبير للدول الشقيقة والصديقة التي بادرت الى ارسال هذه المستشفيات وتركيبها، وخصوصا ان الطاقم الطبي والتمريضي في لبنان استنفر لحظة وقوع الانفجار المروع في مرفأ بيروت واستطاع تقديم كل الاسعافات اللازمة منهيا كل العمليات الجراحية والاستشفائية والإغاثية في اقل من 48 ساعة وعلى أكمل وجه”.

تابع “نكرر شكرنا لهذه الدول ونتمنى عليها ان تقدم المساعدات المالية للمستشفيات المتضررة وعيادات الاطباء التي تهدمت بفعل الانفجار، وندعو الدولة الى وضع خطة عاجلة لوقف نزيف هجرة الجسم الطبي والتمريضي لإنها تسيء الى وجه لبنان الذي كان يعرف بمشفى الشرق”.

بدوره، رحب النقيب القصيفي بالبروفسور ابو شرف، وقال “ان نقابة محرري الصحافة تشاطر نقابة الاطباء هواجسها ومخاوفها وان ما أصاب القطاع الصحي اصاب وبالمستوى نفسه القطاع الاعلامي الذي يعاني ما قبل الانفجار من ترد وتعثر وبطالة وصرف كيفي وقد جاء هذا الانفجار ليزيد المعاناة، وكان الاتفاق تاما مع النقيب ابو شرف لضرورة التهيأة لمؤتمر يضم نقابات المهن الحرة لبحث التحديات والمخاطر التي تهدد مستقبل هذه المهن ومحاولة وضع تصور لحلها”.

وختم “يتمنى النقيب ابو شرف وأنا ان تشكل الحكومة في اسرع وقت ممكن لتبدأ بالتصدي الجاد لكل المشكلات التي تعاني منها كل القطاعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام