قيادة شرطة روتشستر الأمريكية تستقيل بالكامل رفضا للاتهامات الموجهة لها بعد مقتل رجل أسمر

أعلنت قيادة مدينة روتشستر في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استقالتها رفضا للاتهامات الموجهة إليها بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، دانييل برود، خلال عملية احتجازه.

وقالت عمدة روتشستر، لافلي وورن، خلال جلسة لمجلس المدينة: “أود أن أبلغكم بإعلان كل أعضاء قيادة إدارة الشرطة عن استقالاتهم، بينهم قائد الشرطة، لارون سينغليتاري”.

وأضافت وورن أن سلسلة الاستقالات في إدارة الشرطة المحلية لن تنتهي، وأشارت إلى أنها لم تطالب سينغليتاري بترك منصبه، مضيفة مع ذلك: “هناك معلومات تم الكشف عنها اليوم ولم أرها سابقا”.

من جانبه، قال قائد الشرطة المستقيل في روتشستر، عبر بيان، إنه تولى مهامه في هذا المنصب على مدار 20 عاما، مضيفا: “باعتباري شخصا نزيها لن أجلس مكتوف الأيدي في الوقت الذي تسعى فيه أطراف خارجية إلى تدمير سمعتي”.

وأضاف سينغليتاري: “الوصف الخاطئ والتسييس للإجراءات التي اتخذتها بعد إبلاغي بوفاة برود لا يستندان إلى أي حقائق”.

وأوقفت مجموعة رجال شرطة برود يوم 23 آذار/مارس حينما كان يركض في روتشست بحالة ثمالة بالمخدرات صارخا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأسقط رجال الشرطة برود أرضا ووضعوا كيسا على رأسه مصمما لحماية الآخرين من اللعاب والبصاق، ووضع أحد الشرطيين ركبته على ظهر المحتجز.

وفقد برود وعيه ونقل للمستشفى حيث فارق الحياة بعد عدة أيام، لتعلن عائلته يوم 2 أيلول/سبتمبر فقط عما حصل، قائلة إنه كان مصابا بمشاكل نفسية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

وتشهد مدينة روتشستر موجة احتجاجات واسعة على خلفية برود تدعمها حركة “حياة السود مهمة” التي انتشرت بشكل كبير في الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن أسمر البشرة، جورج فلويد، في أيار/مايو 2020.

المصدر: وكالات