رئيس الوزراء اليوناني: قدمت دليلا على الأعمال الاستفزازية لتركيا في شرق المتوسط

شارك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الثلاثاء، في اجتماع عبر الإنترنت مع “حزب الشعب الأوروبي”، حيث قدم آخر التطورات في شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني في تغريدة على “تويتر” إنه قدم لـ”حزب الشعب الأوروبي” دليلا على “الأعمال الاستفزازية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف أن اليونان “من دعاة الحوار، لأنها تؤمن بشكل مطلق بمواقفها”.

وتابع قائلا: “ومع ذلك، لا يمكن إجراء حوار حقيقي تحت تهديد أو انتهاك حقوقنا السيادية”.

من جهته، قال حزب “الشعب الأوروبي” نرحب اليوم برئيس الوزراء اليوناني في اجتماع مجموعتنا.. لن نقبل أن تنتهج تركيا سياسة توسعية تزعزع استقرار المنطقة بأكملها.. نحن نقف بحزم مع اليونان وقبرص في الدفاع عن حدودهما ومياههما الإقليمية”.

وأضاف الحزب: “على المجلس الأوروبي تحديد الظروف التي يمكن بموجبها فرض عقوبات اقتصادية جديدة.. إذا استمرت الاستفزازات، يجب ضرب أردوغان في المكان الذي يؤلم فيه أكثر.. في محفظته”، في إشارة إلى الاقتصاد التركي.

وتابع قائلا: “حان الوقت لإعادة التفكير جذريا في علاقاتنا مع تركيا.. يجب أن ننهي عملية العضوية ونعيد التفكير في علاقة جديدة قائمة على فكرة الشراكة، التي لسنا فيها رهائن”.

وشدد حزب “الشعب الأوروبي” قائلا: “من غير المقبول أن تستسلم أوروبا في كل مرة يهدد فيها أردوغان بفتح حدود تركيا وخرق اتفاقيات الهجرة الخاصة بنا.. علينا تغيير اللعبة.. لن نبتز!”.

المصدر: روسيا اليوم