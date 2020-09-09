البرازيل تسجل 14279 إصابة و504 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت البرازيل، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 14279 إصابة و504 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 14279 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4162073 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الأيام الأخيرة توجها لافتا نحو الانخفاض، حيث سجلت السلطات الصحية البرازيلية يوم 4 سبتمبر 50163 حالة، وفي 5 سبتمبر 30168، وفي 6 سبتمبر 14521، وفي 7 سبتمبر 10273.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 504 حالات، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 127464 شخصا.

وتمثل حصيلة اليوم للوفيات ارتفاعا مقارنة مع يوم أمس بعد أن شهد هذا المؤشر انخفاضا كبيرا، حيث سجلت 888 حالة في 4 سبتمبر، و682 في 5 سبتمبر، و447 في 6 سبتمبر، و310 في 7 سبتمبر.

ويبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 3397234 شخصا، بينما لا تزال 637375 حالة نشطة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز