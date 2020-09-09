فلسطين تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء التفشي

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور العدوى في آذار/مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت بواقع 4 في القدس و5 في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة منذ مارس إلى 215.

وأشار التقرير إلى تسجيل 717 إصابة جديدة بالمرض، بينها 118 في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في فلسطين إلى 35518 إصابة، بينها 11077 حالة نشطة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة للصحفيين إن الوضع الصحي في غزة جيد، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من التقوية لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته، استبعد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، حدوث حالة تعايش مع فيروس كورونا في القطاع خلال المرحلة الحالية، داعيا المواطنين إلى ضرورة إتباع إجراءات السلامة والوقاية عبر التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

المصدر: وكالات