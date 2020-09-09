تونس: السجن لمواطن عائد من ليبيا “تعمد” نقل عدوى كورونا

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية وسط شرق تونس، بطاقة إيداع بالسجن بحق مواطن أقام حفل عقد قران رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا مما تسبب في نقله العدوى لشخصين.

وحسب إذاعة “موزاييك”، أفاد الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، بأن القضاء وجه له تهمة “التسبب في نقل الفيروس للغير عمدا”.

وأوضح المتحدث أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه فور امتثاله للشفاء.

وأكد أن قانون الأمراض المعدية الساري يقضي بالسجن من سنة لـ 3 سنوات لكل من يتعمد نقل العدوى عمدا.

وكان الموقوف قد عاد من ليبيا وخضع لفترة حجر صحي إجباري بجزيرة جربة ووقع إعلامه بأنه مصاب بفيروس كورونا، إلا أنه توجه إلى المهدية وأقام حفل خطوبة وجلسة خمرية.

المصدر: وكالات