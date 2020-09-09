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September 9 2020 - 01:26

موسكو: بوتين على رأس الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 1 ساعة 9 September، 2020
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أخبار دولية - روسيا

يترأس الرئيس فلاديمير بوتين، وفد روسيا إلى الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد مرسوم رئاسي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص المرسوم: “الموافقة على تشكيل وفد روسيا الاتحادية للمشاركة في عمل الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة كالتالي: فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية (رئيس الوفد)؛ قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد (عضو في الوفد)؛ سيرغي لافروف، وزير الخارجية لروسيا الاتحادية (عضو في الوفد)”.

كما أشار المرسوم إلى أن لافروف سيتولى رئاسة الوفد الروسي بعد توجيه بوتين خطابا عبر الفيديو إلى الجمعية العامة.

المصدر: روسيا اليوم

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