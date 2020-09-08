هنية للمنار: ننتمي إلى محور المقاومة ولا مصلحة للإمارات من التطبيع مع العدو والمستفيد هما ترامب ونتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 22:10

هنية للمنار: ننتمي إلى محور المقاومة ولا مصلحة للإمارات من التطبيع مع العدو والمستفيد هما ترامب ونتنياهو

منذ 32 mins 8 September، 2020
هنية للمنار
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين - لبنان

اعتبرَ رئيسُ المكتبِ السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أنَ الاتفاقَ الاماراتيَ الاسرائيلي ، ليس فيه مصلحةٌ لا لفلسطينَ ولا للامارات ، وخلالَ مقابلةٍ خاصةٍ على قناة المنار رأى هنية انَ المستفيدَ من هذا الاتفاقِ هما دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

هنية يؤكد انتماء حماس إلى محور المقاومة

هنية اكد انَ حركةَ حماس تنتمي وتستندُ الى محورٍ قويٍ هو محورُ المقاومة مشدداً على عمقِ العلاقةِ مع حزبِ الله. هنية أشار الى انَ الاجتماعَ الذي حصلَ بين بيروتَ ورام الله شكَّل قاعدةً اساسيةً للانطلاقِ باتجاهِ الوحدةِ الوطنية الفلسطينية.

المصدر: المنار

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