الجيش: انجاز عمليات مسح الأضرار في المناطق الأكثر تضررا من انفجار المرفأ والانتقال الى المرحلة الثانية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أنجزت وحدات الجيش أعمال مسح الأضرار التي طالت الوحدات السكنية والمحال التجارية في المنطقة الأكثر تضررا جراء انفجار المرفأ. وقد شملت عمليات المسح التي أجريت اليوم حوالى 16077 ليصبح إجمالي عدد المنازل والمحال التي أُنجز مسحها 67380.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح لتشمل المناطق الأقل تضررا، لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري (share location) ومن ثم إرسال رقم هاتف المتضرر على الرقم التالي: 440343 / 81 عبر تطبيق واتس آب لتتمكن لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار، وذلك في مهلة أقصاها الساعة 23.00 من ليل السبت تاريخ 12 / 9 / 2020.

وتشدد قيادة الجيش على وجوب عدم إجراء أي اتصال بالرقم الذي تم تعميمه من قبل الجيش أو إرسال أي نص أو صور وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام