بلدية صيدا: 40 حالة خلال يومين في صيدا وضواحيها والمخيمات

حذرت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، من أن عداد إصابات كورونا سجل رقما تصاعديا خلال اليومين الماضيين، حيث رصدت غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا تسجيل 40 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك ضمن نطاق مدينة صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة.

ودعت المواطنين للتنبه وإتخاذ اقصى تدابير الوقاية الصحية وتطبيقها لجهة وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي في الأماكن والأسواق وكافة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة والمحال والسوبرماركت وغيرها من الأماكن التي يتم إرتيادها، بالإضافة إلى تطبيق مقررات التعبئة الصحية.

وجددت البلدية تعميم الأرقام الهاتفية للتواصل معها وإبلاغها عن حالات كورونا أيضا من أجل التعامل مع هذه الحالات، وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال .والأرقام الهاتفية هي:03-046807 – 03652276 – 07-722150.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام