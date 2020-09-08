رئيس نقابة المطاعم: أي مؤسسة مخالفة ستكون سبب عودة القطاع برمته إلى المربع الأول والعودة إلى الإقفال التام

صدر عن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي بيان قال فيه: “بعد الزيارات التي قمنا بها اليوم لكل من معالي وزراء الداخلية والسياحة والصحة في حكومة تصريف الاعمال، نتقدم منهم بجزيل من الشكر على إصدار القرار الذي سمح للقطاعات بأن تتنفس الصعداء. ونتوجه ببياننا هذا إلى الزملاء أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، طالبين منهم بأن يلتزموا الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية والنقابات السياحية، وأبرزها الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتزام نسبة استيعاب لا تتخطى الـ50 في المئة فقط، حيث تعهدنا أننا سنتشدد في تطبيق الإجراءات بحذافيرها وطلبنا من وزارتي الداخلية والسياحة أن تضربا بيد من حديد”.

أضاف: “منذ الأسبوع الماضي وبناء على اجتماعاتنا السابقة مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، فوضت نقابة أصحاب المطاعم، بطلب من اللجنة، مفتشين من شركة خاصة يقومون بحملات تفتيش وتدقيق بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على كل الأراضي اللبنانية للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات. وبدأوا منذ الأسبوع الماضي بوضع العلامات ورفع التقارير إلى النقابة التي ترسلها بدورها إلى اللجنة على أن تتخذ الأخيرة التدابير اللازمة بحق كل مؤسسة”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوات تهدف إلى المحافظة على صحة كل المواطنين وسمعة القطاع وسلامة الموظفين والرواد”، وقال: “علينا أن نتعايش مع كورونا، وإلا أي مؤسسة واحدة مخالفة ستكون سبب عودة القطاع برمته إلى المربع الأول والعودة إلى الإقفال التام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام