وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 حالات وفاة و498 اصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 20:30

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 حالات وفاة و498 اصابة جديدة بكورونا

منذ 55 mins 8 September، 2020
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