مستشفى الحريري: 81 اصابة بكورونا و26 حالة حرجة ووفيتان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 20:30

مستشفى الحريري: 81 اصابة بكورونا و26 حالة حرجة ووفيتان

منذ 1 ساعة 8 September، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الثلاثاء عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 679 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 81.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 367 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة: 2.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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