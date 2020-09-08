مستشفى الحريري: 81 اصابة بكورونا و26 حالة حرجة ووفيتان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الثلاثاء عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 679 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 81.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 367 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة: 2.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام