هنية: الجامعة العربية امام اختبار حقيقي ولا يمكن ان تقبل بهذا الاختراق في المنطقة ويجب ان تكون امينة على القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 20:30
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الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإطلاعه على نتائج المشاورات
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في لقاء خاص مع المنار: معركتنا ستظل مع الصهاينة مستندين على محور المقاومة
هنية للمنار: لم يكن للامارات مبررات للذهاب باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني وهذا الاتفاق جاء لخدمة ترامب ونتانياهو
هنية للمنار: نعمل على خطة وطنية ترتكز إلى تعزيز المقاومة الشعبية وتفعيل منظمة التحرير وإنهاء الانقسام بين غزة والضفة
هنية للمنار: نحن ننتمي إلى تيار المقاومة العريض في المنطقة من أجل المحافظة على ثوابت الأمة في فلسطين
هنية للمنار: أقمنا نحن كحركة حماس في سوريا 10 سنوات ووجدنا منها رئاسة وحكومة وشعباً كل الدعم
هنية للمنار: اجتماع الامناء العامين جاء كنتاج لحوار معمق مع حركة فتح وهو شكل قاعدة اساسية لانطلاقة جيدة باتجاه الوحدة
رئيس الوزراء الايطالي من بعبدا : لبنان يستطيع الاعتماد على ايطاليا للمساعدة وسنبقى إلى جانبه لتشكيل الحكومة في أسرع وقت
ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي أبو شقرا: أزمة البنزين إلى الحل اليوم واتصالات مع مصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 50 مواطناً بينهم فتاة وسيدة
نادي الأسير: حملة الاعتقالات هي الأكبر منذ بداية العام الجاري وهذا التصعيد يشكل جريمة في ظلّ استمرار انتشار وباء كورونا
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يطلقان عمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش
سانا: وقفة وطنية لأهالي قرية الدمخية بريف القامشلي بريف الحسكة للمطالبة بطرد الاحتلالين الأميركي والتركي من سوريا
اسبانيا تسجل عدداً قياسياً من اصابات كورونا على مستوى غرب اوروبا مع اجتيازها عتبة النصف مليون اصابة
الاتحاد الاوروبي: يجب وقف الاستفزازات والأعمال أحادية الجانب في شرق المتوسط
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته لقبرص: موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط
فرق الاطفاء في كاليفورنيا: حرائق الغابات التي تشهدها الولاية غير مسبوقة منذ 33 عاماً والتهمت أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته لقبرص: موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الشرطة في هونغ كونغ تقبض على نحو 300 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لتأجيل الإنتخابات في البلاد
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
هنية: الجامعة العربية امام اختبار حقيقي ولا يمكن ان تقبل بهذا الاختراق في المنطقة ويجب ان تكون امينة على القدس
منذ 2 ساعة
8 September، 2020
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