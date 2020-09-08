هنية: حماس كانت ولا زالت تتمنى لسوريا ان تعود الى الاستقرار والتماسك لان سوريا القوية هي دعم للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 18:46

هنية: حماس كانت ولا زالت تتمنى لسوريا ان تعود الى الاستقرار والتماسك لان سوريا القوية هي دعم للشعب الفلسطيني

منذ 8 mins 8 September، 2020
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