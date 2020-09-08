هنية: أقمنا في سوريا 10 سنوات ووجدنا منها رئاسة وحكومة وشعبا كل الدعم لحركة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2020 - 18:46

هنية: أقمنا في سوريا 10 سنوات ووجدنا منها رئاسة وحكومة وشعبا كل الدعم لحركة حماس

منذ 9 mins 8 September، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة