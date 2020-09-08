هنية: معركتنا ستظل مع العدو الصهيوني مستندين الى كتلة صلبة في المنطقة هي محور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 18:46

هنية: معركتنا ستظل مع العدو الصهيوني مستندين الى كتلة صلبة في المنطقة هي محور المقاومة

منذ 9 mins 8 September، 2020
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