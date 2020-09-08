هنية: نحن ننتمي الى تيار المقاومة العريض في المنطقة من اجل المحافظة على ثوابت الامة في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 18:46

هنية: نحن ننتمي الى تيار المقاومة العريض في المنطقة من اجل المحافظة على ثوابت الامة في فلسطين

منذ 10 mins 8 September، 2020
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