هنية: للاسف طرأت تحولات من جانب السعودية بخصوص العلاقة معنا وانا ادعو للافراج عن الفلسطينيين المعتقلين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 18:46

هنية: للاسف طرأت تحولات من جانب السعودية بخصوص العلاقة معنا وانا ادعو للافراج عن الفلسطينيين المعتقلين

منذ 16 mins 8 September، 2020
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