هنية للمنار: لم يكن للامارات مبررات للذهاب باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني وهذا الاتفاق جاء لخدمة ترامب ونتانياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 18:44

هنية للمنار: لم يكن للامارات مبررات للذهاب باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني وهذا الاتفاق جاء لخدمة ترامب ونتانياهو

منذ 28 mins 8 September، 2020
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