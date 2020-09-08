وزارة الصحة: حالة ايجابية واحدة بكورونا على متن رحلات 6 من الشهر الحالي

افادت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الثلاثاء عن “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية واحدة.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : الشركة الروسية رقم 5501 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام