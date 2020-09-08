عودة 90 شخص هاجروا بطريقة غير شرعية من ميناء طرابلس

عاد الى مدينة طرابلس شمال لبنان 90 مواطن من شبان واطفال ونساء، كانوا هاجروا بطريقة غير شرعية من ميناء المدينة بحرا، الى قبرص اليونانية، وتم على الفور حجرهم في فندق المعرض المخصص للحجر الصحي، بإشراف اللجنة الفرعية المكلفة ادارة ازمة كورونا ومراكز الحجر في الشمال.

وأكدت أمينة سر لجنة قائمقام طرابلس إيمان الرافعي انه “سيتم اجراء PCR لكل العائدين، وحجرهم حتى اعلان النتائج، على أن يعود الى منزله كل من أتت نتيجة فحصه سلبية، فيما سيتم حجر من تكون نتائجهم ايجابية ان وجدت حتى شفائهم”، مشيرة الى ان “اللجنة ستؤمن كل المستلزمات الحياتية والغذائية للمحجورين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام