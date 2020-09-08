وصول رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الى القصر الجمهوري(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2020 - 16:56

وصول رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الى القصر الجمهوري(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 48 mins 8 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة