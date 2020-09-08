ميركل: نجحنا في إبقاء عدوى “كورونا” تحت السيطرة

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن أملها في أن يتمكن نظام الرعاية الصحية الألماني من الاستمرار في إبقاء تطور وباء فيروس “كورونا” المستجد في البلاد تحت السيطرة ، لكن هذا “ليس شيئاً مسلماً به”. وقالت ميركل في اجتماع مع ممثلي نظام الصحة العامة: “أنا مؤمنة بأننا نجحنا حتى الآن في إبقاء حالة العدوى في البلاد تحت السيطرة، وآمل أن يستمر ذلك. هذا ليس شيئاً بديهياً ، ونحن نرى أن الوضع في بعض البلدان أكثر خطورة”.

وأضافت المستشارة أن تحديات الوباء تظهر “مدى جودة عمل أنظمة معينة ، لكنها في نفس الوقت اختبار لاستعدادنا وقدرتنا على التغيير”. وأضافت ميركل “وهذا عادل بالنسبة للمجتمع بأسره ، وللاتحاد والولايات الفيدرالية والسلطات الصحية”.

وسجلت ألمانيا 252298 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد خلال فترة الوباء بأكملها، وتوفي 9329 مصاباً بفيروس “كوفيد-19” . ظلت الديناميكيات في الأسابيع الأخيرة عند مستوى أعلى مما كانت عليه في الفترة بعد التغلب على الموجة الأولى في أيار/مايو وتموز/يوليو. وتتأرجح حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالعدوى يومياً في الأسابيع الأخيرة في إطار الـ 1000 ، تتراوح من 700 إلى 1500 حالة.

المصدر: سبوتنيك