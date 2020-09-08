شويغو: مناورات ” قوقاز- 2020″ الاستراتيجية تقام في 21-26 أيلول/سبتمبر بمشاركة 9 دول

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مناورات “قوقاز-2020” تبدأ في 21 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى الـ 26 منه ومن المقرر أن تشارك فيها فرق من تسع دول أجنبية، وسترسل تسع دول أخرى مراقبين عسكريين. وقال “أود التطرق إلى التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان “القوقاز-2020″ والتي ستجري في الفترة من 21 إلى 26 أيلول/سبتمبر، ومن المقرر مشاركة فرق عسكرية من 9 دول أجنبية، كما سترسل 9 دول أخرى مراقبين عسكريين إلى روسيا”.

وتابع ” ستقيم المناورات قدرة المنطقة العسكرية الجنوبية على ضمان الأمن العسكري في جنوب غرب روسيا الاتحادية”. وفقًا لشويغو وينفذ تدربيات القيادة والأركان الاستراتيجية ” قوقاز2020″ في ميداني التدريب “كابوستين يار” و “آشولووك” وكذلك في مياه البحر الأسود وبحر قزوين.

المصدر: سبوتنيك