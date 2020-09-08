غرفة ادارة الكوارث في عكار: تسجيل حالة وفاة بكورونا و8 اصابات جديدة

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد وتسجيل 8 اصابات جديدة.

وتابعت الغرفة انه “بذلك يصبح العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم : 440 مصابا”، واضافت ان “الحالات الايجابية قيد المعالجة 202”.

ولفتت الغرفة الى انه “تم تسجيل 7حالات شفاء جديدة ما رفع العدد الاجمالي لحالات الشفاء الى 232حالة”، وتابعت “كما سجلت حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 6 حالات”، واوضحت ان “حالات الحجر المنزلي فبلغت 434 حالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام