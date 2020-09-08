الكويت والبحرين ترصدان زيادة في معدل الإصابات بكورونا

واصلت الكويت والبحرين الثلاثاء، تسجيل عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يزيد عن 500 حالة؛ فيما سجل البلدان 4 حالات وفاة لمرضى إثر إصابتهم بالوباء. ورصدت وزارة الصحة الكويتية 857 حالة جديدة، منذ الأمس؛ وتم تسجيل 617 حالة شفاء، وحالتي وفاة جديدتين. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ “كوفيد 19” في دولة الكويت 91244، والوفيات 548؛ بينما أصبح إجمالي الحالات المتعافية من المرض 81654.

وفي مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لمواطنتيْن تبلغان من العمر 51 عاماً، و80 عاماً؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 202. وبوقت سابق من اليوم، أعلنت الوزارة البحرينية تسجيل 661 حالة قائمة جديدة، وتعافي 294 حالة إضافية. ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 56076؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 51240. وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 31 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 82 حالة، في حين أن 4605 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4636.

وتأتي الكويت في المركز الثالث بين دول الخليج، بعد السعودية وقطر، بعدد حالات الإصابة بـ “كوفيد 19″، بينما البحرين في المركز الأخير بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الست.

المصدر: سبوتنيك