متحدث الحكومة الايرانية يكشف عن مفاوضات مع روسيا لإنتاج لقاح كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بطهران الثلاثاء، إن “وزارة الصحة الايرانية اجرت مفاوضات مع روسيا حول انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا”. وأضاف ربيعي أن “الأمر لا يقتصر على روسيا وإنما نحن نتبادل المعلومات مع سائر الدول، لأن هناك العديد من البلدان التي تسعى للحصول على هذه التقنية، كما نتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص”. وفيما نوّه الى جهود الشركات المعرفية الايرانية لانتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، تطلع المتحدث باسم الحكومة الى تحقيق الانجازات في هذا السياق.

وتطرق الى الحظر والضغوط المفروضة من جانب امريكا على ايران؛ قائلا إن “واشنطن تعمل على استمرار هذا الحظر بنحو احادي ومن دون التنسيق مع المجتمع الدولي”. واردف ربيعي “اننا لم نشهد أي بادرة تدل على مواكبة العالم مع امريكا، وقد اكد اعضاء مجلس الأمن الدولي بصوت عال أنه لا يحق لامريكا ان تعيد الحظر السابق على ايران. ” وردا على سؤال حول الانباء ذات الصلة برسائل “الوساطة مع امريكا”، اكد ان “موقف ايران من الحكومة الحالية في امريكا واضح، وينبغي على هؤلاء العودة الى الطاولة التي تركوها”.

المصدر: ارنا