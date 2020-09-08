عدد الإصابات بـ “كوفيد-19” في الولايات المتحدة يزيد خلال الـ24 ساعة بـ 24 ألف إصابة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الولايات المتحدة، خلال اليوم الـ24 ساعة الماضية، بـ 24257 إصابة، وتوفي 267 شخصاً بإصابة مؤكدة . ووفقا لمعطيات جامعة جونز هوبكنز، التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وصل عدد الإصابات الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية، منذ بداية انتشار الجائحة إلى 6 301 451 حالة، وتوفي 189 221 شخصا.

هذا وسجلت الولايات المتحدة الأميركية أمس الإثنين، 31395 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وتوفي 403 مصابين بالفيروس. أما عن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في أنحاء العالم، ووفقا للجامعة، فقد تجاوز الـ 27 مليون وتوفي 893 ألف شخص بسبب “كوفيد-19” ، وتم علاج 18.3 مليون شخص. وكانت السلطات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنت عزمها السير على خطى روسيا والبدء باستخدام آليات التسجيل المعجل للقاحات.

المصدر: سبوتنيك