انطلاق مناورات بحرية أوكرانية رومانية مشتركة في حوض نهر الدانوب

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية الثلاثاء اطلاق حوض مياه نهر الدانوب مناورات مشتركة للقوات البحرية الأوكرانية والرومانية تحت عنوان “ريفيرين-2020”. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدفاع الأوكرانية “بدأت في مدينة إسماعيل بمقاطعة أوديسا الأوكرانية، مناورات مشتركة للقوات البحرية الأوكرانية والقوات البحرية الرومانية ” تحت عنوان ” ريفيرين -2020″ ، وهي تجري للعام الثالث على التوالي منذ عام 2018″.

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز الأمن الإقليمي وضمان الاستقرار ورفع مستوى التعاون والتوافق بين القوات البحرية للبلدين وخلال المناورات، سيتم التدريب على تنفيذ كافة العناصر التكتيكية وفقًا لمعايير حلف الناتو. وستشارك في المناورات وحدات فرعية من صلب تنظيم قوات حرس السواحل التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني والقوات التابعة لشرطة الحدود الرومانية. وجاء في البيان أيضا أنه “من خصائص هذه المناورات التدريب على تنفيذ مهام كسح الألغام القتالي لبعض أقسام نهر الدانوب والتدريب على تنفيذ مهام الدفاع الجوي بهدف صد هجوم جوي للعدو المحتمل في ظروف خاصة للملاحة النهرية. وهذا لأول مرة في تاريخ تنفيذ هذه المناورات.

المصدر: سبوتنيك