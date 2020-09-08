الرئيس عون: الجسم التمريضي هو في خط الدفاع الأول عن حياة اللبنانيين وصحتهم

نوه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بالتضحيات التي قدمها الممرضون والممرضات في لبنان في خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في ظروف صعبة ودقيقة، لا سيما بعد تفشي وباء “كورونا” والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وحيا “أرواح الشهداء منهم”، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وشدد الرئيس عون خلال استقباله الثلاثاء نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا عبد الله على رأس وفد على “أهمية الدور الذي قام به الممرضون والممرضات”، واعتبر “انهم استحقوا عن جدارة محبة جميع اللبنانيين وتقديرهم لهذه العطاءات التي تبرز دور ملائكة الرحمة في كل الظروف”، ولفت الى ان “تقدير هؤلاء الأشخاص واجب وعرفان بالجميل”.

واعتبر الرئيس عون ان “الجسم التمريضي هو في خط الدفاع الأول عن حياة اللبنانيين وصحتهم”، وتابع “خصوصا في الأشهر الأخيرة التي دفعوا في خلالها من ارواحهم ثمنا للقيام برسالتهم الانسانية السامية التي تفوق الواجب الذي تفرضه المهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام